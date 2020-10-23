Транзит российской нефти через Белоруссию в Европу восстановлен
23.10.2020, 16:48, Новости дня
Польская сторона восстановила прокачку нефти из РФ по нефтепроводу Мозырь – Брест, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«В настоящее время прокачка нефти восстановлена», – сказал ТАСС Демин.
Он уточнил, что в пятницу днем на польском участке трубопровода дерево упало на линии электропередачи, это обесточило объект, из-за этого приостановили подачу нефти.
Ранее в пятницу сообщалось, что доставка нефти в Польшу через белорусскую территорию временно приостановили из-за технических проблем в Польше.
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