 

Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел в районах Карабаха

23.10.2020, 16:48, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль азербайджанской армией 13 сел в четырех районах вокруг Нагорного Карабаха.

«Азербайджанская армия освободила два села в Ходжавендском, пять сел в Джебраильском, два села в Зангиланском и четыре села в Губадлинском районах», – написал Алиев на своей странице в Twitter.

Ранее Алиев заявил, что в случае атаки на нефтегазопроводы Ереван будет жестко наказан Баку и странами, часть энергетической безопасности которых обеспечивается за счет Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и теперь вынужден задействовать последние резервы.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Путин поручил взять под контроль работу коллекторов

23.10 / Выбран новый глава Калининграда

04.08 / Трамп изменил условия приглашения высококвалифицированных иностранцев в США

20.07 / В Затоке горели две базы отдыха

08.07 / Вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной

23.07 / Захарова объяснила требование США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне

12.09 / Экс-глава генштаба Грузии оценил соглашение с израильской фирмой об усилении ПВО

03.09 / ЕС призвал Россию к сотрудничеству для установления истины в ситуации с Навальным

17.07 / Times – Китай может лишить американский ВПК «витаминов»

29.09 / Азербайджан показал видео уничтожения армянских танков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска