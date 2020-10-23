Военный атташе Германии вызван в Минобороны России

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23.10.2020, 16:48, Новости дня

Минобороны пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве в связи с участием ФРГ в учениях НАТО, где немецкие военные отрабатывали применение американского тактического ядерного оружия.

«Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны РФ в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Атташе сообщили, что привлечение немецкоголичного состава и авиации двойного назначения неядерных членов НАТО к отработке сценариев применения ядерного оружия – это грубейшее нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения РФ – НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», – сказали в Минобороны.

Ранее издание Bild сообщало, что в Германии прошли тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия. Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что отработка ведения ядерной войны в Германии – это «самоубийственный шаг» для европейской страны.



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