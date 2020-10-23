Глава Черкасской ОГА Сергейчук: Тарифы на тепло для жителей Черкасс завышены на 20%

23.10.2020, 16:45, Новости дня

Тарифы на тепло для жителей Черкасс завышены на 20%, заявил на совещании 23 октября председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергейчук, об этом он написал в своем Telegram.

“Я обращался к теплоснабженцам по уменьшению тарифов на отопление и горячую воду. Также принять во внимание снижение мировых цен на газ и уголь. “Черкассытеплокоммунэнерго” заявило о готовности пойти навстречу жителям Черкасс. Сейчас мы обсуждаем возможность снижения тарифов до 20%. Тот, кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – оправдания. Есть еще один теплоснабженец города – Черкасская ТЭЦ, которая находится в аренде ЗАО “Черкасское химволокно” и которая до сих пор не отреагировала. Финансово-хозяйственная деятельность ТЭЦ осуществляется только для получения прибыли для ее арендаторов”, – подчеркнул он.

Сергейчук отметил, что за все время аренды на ТЭЦ не провели никаких капитальных улучшений или модернизации котлов.

“На сегодня в пределах пяти уголовных производств ГСУ Нацполиции и СБУ проводится следствие по фактам краж денежных средств в особо крупных размерах должностными лицами ПАО “Черкасское химволокно”, искусственного завышения затрат при доставке угля из-за рубежа, закупки ТМЦ (товарно-метариальных ценностей. – “ГОРДОН”), реализации инвестиционных и ремонтных программ, а также финансирования террористических организаций “ЛНР–ДНР”. Согласно полученной информации, их чистая прибыль составляет до 25 долларов США с каждой тонны угля. А тариф завышен на 20%. Государственная экологическая инспекция еще год назад установила ряд нарушений по бесконтрольности выбросов загрязняющих веществ и нарушению требований по обращению с отходами”, – перечислил глава области.

По его информации, компания также не соблюдает температурный режим на поставку горячей воды – вместо нужных 55 градусов фактически подается 46–49 градусов.

“С начала года предприятие накопило долг перед НАК “Нафтогаз” в сумме 240 млн грн. При том что оплата населения за предоставленные услуги составляет 98%. Все эти факты – не о бизнесе, а о социальной ответственности и циничном выкачивании ресурсов за счет здоровья и доходов Черкасс. Поэтому я вижу один выход: снизить тарифы и сохранить имущество предприятия. Мы должны поставить вопрос о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса Черкасской ТЭЦ с ЗАО “Черкасское химволокно” и передать его в коммунальную собственность города Черкассы. А хозяйственной деятельностью предприятия пусть занимаются правоохранительные органы”, – написал Сергейчук.