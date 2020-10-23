Украинский бизнесмен Боголюбов заразился коронавирусом

23.10.2020, 16:45, Новости дня

Миллиардер и бывший владелец “ПриватБанка” Геннадий Боголюбов заразился коронавирусом. Об этом пишет издание “НВ Бизнес” со ссылкой на представителя бизнесмена в суде на открытом заседании по иску российской компании “Татнефть” Высоком суде Лондона.

“Татнефть” обвиняет Коломойского, Боголюбова, Александра Ярославского и Павла Овчаренко в мошенничестве, связанном с размыванием доли россиян в компании “Укртатнафта”, а также в неуплате денег за поставку нефти в 2009 году.

Высокий суд Лондона 13 июля отклонил апелляцию Украины на признание в британской юрисдикции решения Международного коммерческого арбитража по иску российской компании “Татнефть”.

Суд оставил в силе вердикт, по которому украинские власти должны выплатить “Татнефти” $112 млн компенсации. Протест Украины рассматривался с мая 2017 года. Аналогичные судебные процессы проходят в России и США, где “Татнефть” пытается разыскать украинские активы для принудительного взыскания.

В 2007 году “Татнефти” и аффилированным с ней компаниям принадлежало около 26% акций “Укртатнафти”, однако после ряда судебных решений они были проданы фирмам, которые связаны с группой “Приват” миллиардера Игоря Коломойского.

“Татнефть” требовала от Украины возвратить прежнее руководство “Укртатнафти” и выплатить компенсацию в размере $2,4 млрд. В июле 2014 года арбитражный суд в Париже вынес решение в пользу российской компании, но снизил размер компенсации до $112 млн.