 

Резников: Преодоление последствий войны на Донбассе будет длиться минимум одно поколение

23.10.2020, 16:45, Новости дня

Преодоление последствий войны будет длиться минимум одно поколение – не меньше 25 лет после объявления мира и начала деоккупации. Об этом сегодня в ходе Специального Киевского форума по безопасности сказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Опыт соседней и дружественной Хорватии свидетельствует о том, что только разминирование территорий может длиться около 30 лет. После окончания войны в Югославии (с 1995 года) разминирование длится по сей день, и, по оценкам властей, будет длиться еще пять лет, сказал вице-премьер.

“Хорваты подтверждают, что ментально реинтеграция не завершена по сей день, а у нас с вами все только впереди”, – отметил Резников.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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