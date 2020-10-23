Обнародованы итоги независимого опроса белорусов: Лукашенко не мог победить на выборах

23.10.2020, 16:43, Разное

Более 70% опрошенных заявили, что итоги голосования были подделаны. Только 16% назвали прошедшие выборы президента честными и справедливыми.

За оппозиционера Светлану Тихановскую отдали голос 52,2% человека. Президент Александр Лукашенко же получил 20,6% поддержки. Против всех высказались 9,2% граждан. Остальные 13,7% предпочли воздержаться от ответа.

“Статистически Лукашенко не мог победить на выборах”, – подчеркнул автор исследования Рыгор Астапеня.

Он также отметил, что в этом году политические взгляды и ценности жителей больших городов и небольших поселений не сильно отличались. Последние больше не поддерживают режим Александра Лукашенко так активно, как раньше.

Около 30% респондентов назвали реформу Конституции наиболее вероятным выходом из кризиса. Такая же часть выразила надежду, что пост лидера займет Тихановская. 26% белорусов предположили, что протесты будут подавлены.

Жесткие действия силовиков на митингах в период с 9 по 11 августа осудили 62,8% опрошенных. Они потребовали немедленно прекратить насилие. Примечательно, что 10% настояли на том, чтобы методы борьбы с протестующими были усилены.

По данным Tut.by, в опросе приняли участие 899 жителей белорусских городов. Анкетирование проходило в формате онлайн. Исследователи утверждают, что статистическая погрешность составляет 3,27%.