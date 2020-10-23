Мнение: Доказательства кибератак покажут только присяжным

23.10.2020, 16:40, Разное

Русские хакеры оценивают реальность новых обвинений.

Российские хакеры, которых нам удалось опросить, не очень верят в американскую версию новых киберразоблачений, но предупреждают: присяжных точно ознакомят с доказательствами.

ГРУ (Главное разведуправление Министерства обороны России, ныне ГУ) оказалось замешано в очередном международном скандале. Он вышел, конечно, не таким впечатляющим, как похождения Петрова с Бошировым по улицам Лондона и Солсбери, где их зафиксировали десятки видеокамер, но тоже визуализированным с помощью фотографий, явно разысканных в социальных сетях.

Речь о шести офицерах ГРУ из воинской части 74455, которую в западной прессе называют «Главным центром специальных технологий Главного штаба Вооруженных сил РФ».

Минюст США и Федеральное бюро расследований идентифицировали шестерых россиян как офицеров ГРУ и обвинили в серии хакерских атак, например, на компьютерное обеспечение Олимпиады в Южной Корее 2018 года. Агентство Associated Press со ссылкой на Минюст США сообщило о том, что российские кибердиверсанты в погонах орудовали под видом китайских и северокорейских хакеров. И, кроме атаки на олимпийские компьютеры, пытались вмешаться в выборы президента Франции в 2017 году и атаковать энергосистему Украины.

Спецслужбы Великобритании добавили к этим обвинениям еще и кибератаку, направленную на срыв летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Кибердиверсантам помешала только пандемия коронавируса, из-за которой Олимпиаду перенесли на год.

В российском посольстве в Вашингтоне обвинения Минюста США назвали шпиономанией и «охотой на ведьм».

Российский хакер Дмитрий Артимович рассказал «Новой»:

— Вирусы пишутся (по крайней мере, о которых идет речь в обвинении) на языках программирования C/C++. Эти языки переводятся в машинный код. В них нет текстов (того, что видит программист). Максимум, что остается в файле, — это текстовые строки, которые ты поместил туда сам. Исходя из логики обвинения, ГРУ «считает необходимым» вставить в файл строчку «Написано в ГРУ, Москва, адрес… В рабочее время с 9 утра до 6 вечера».

Крайне сложно даже узнать, в какой стране написан вирус. В текстовую строку можно вставить хоть китайские иероглифы, но это же не будет означать, что вирус писали китайцы.

Дмитрий Артимович. Фото из личного архиваПРОДОЛЖЕНИЕ