Мнение: Последние дебаты

23.10.2020, 16:25, Разное

Судя по откликам, третьи дебаты (на самом деле вторые из-за болезни Трампа, поэтому вторые по порядку дебаты были отменены) прошли практически традиционно – то есть, относительно серьезно, с основательной подготовкой и отношением к ним обоих кандидатов. А потому – скучно и без огонька. В итоге их можно считать завершившимися вничью. Республиканский электорат и СМИ отдали победу Трампу, демократическая торсида – Байдену. Содержательная часть была интересна американскому избирателю, но не более того.

По всей видимости, никаких иллюзий на перехват инициативы друг у друга у кандидатов нет, они продолжают действовать в рамках прежних стратегий. И основные события развернутся все-таки после 3 ноября, тем более, что осталось уже совсем недолго.

Более важным является практически уже предрешенное назначение судьей Верховного суда Эми Кони Баррет. За предыдущую неделю она исключительно хорошо выступила перед профильным комитетом сената, причем даже у демократов не нашлось аргументов против нее, а потому они проигнорировали голосование комитета, в котором все 12 республиканцев рекомендовали сенату назначить Баррет судьей Верховного суда. В понедельник состоится голосование сената в целом, и с высочайшей долей вероятности Баррет будет назначена. В таком случае Верховный суд будет укомплектован пятью консервативными судьями против трех либеральных при одном постоянно мечущемся председателе. Что в любом случае гарантирует Трампу поддержку суда в спорных ситуациях. В аппаратном смысле это гораздо более важно, чем дежурные дебаты с Байденом.

В США уже никто особо не сомневается, что месяц после голосования станет самым скандальным за многие последние годы, а то и десятилетия. Проигрывать никто не любит, а сейчас проигрыш вообще немыслим. Поэтому борьба будет идти за каждый "фиолетовый" штат – так называемый "колеблющийся" (цвет означает смешение двух партийных цветов – красного и синего). В этом году непросто выделить весь список подобных штатов. Называют шесть или даже восемь, где предпочтения не определены. Однако есть и более широкие оценки – от 14 до 18 штатов, что само по себе говорит о глубокой эрозии электоральных предпочтений в США. Впрочем, в прошлую кампанию "фиолетовый оттенок" имели 13 штатов. В любом случае все текущие опросы малоинформативны, так как носят в основном пропагандистский характер в пользу одного из двух кандидатов, все будет решаться в день голосования и главное – после него, в ходе подсчета и оспаривания.

Вот как раз оспаривание и потребует участия Верховного суда, который и будет ставить точку. Поэтому маленькая победа Трампа с назначением "своего" судьи может оказаться крайне важной на ключевом этапе. Но как там будет – посмотрим. Одно можно сказать – никаких 80 процентов у победителя не будет. Такие завиральные цифры – они для дикарей.