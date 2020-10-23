В Чебоксарах пожарили сосиски на Вечном огне

23.10.2020, 16:23, Разное

Полицейские задержали 23-летнего жителя Чебоксар, который выложил в Сеть видео приготовления сосисок на Вечном огне. “На самом деле не хочу никого обидеть или сделать кому-то плохо, осквернить”, – со смехом после задержания объяснил свой поступок парень.

Он рассказал, что подошел к монументу павшим в Великую Отечественную войну в тот момент, когда там уже собралась молодежь, передает телеканал “360”. Он же лишь снял видео.