 

В Чебоксарах пожарили сосиски на Вечном огне

23.10.2020, 16:23, Разное

Полицейские задержали 23-летнего жителя Чебоксар, который выложил в Сеть видео приготовления сосисок на Вечном огне. “На самом деле не хочу никого обидеть или сделать кому-то плохо, осквернить”, – со смехом после задержания объяснил свой поступок парень.

Он рассказал, что подошел к монументу павшим в Великую Отечественную войну в тот момент, когда там уже собралась молодежь, передает телеканал “360”. Он же лишь снял видео.



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