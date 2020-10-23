 

Проезд на самых загруженных ветках метро Москвы подешевеет в два раза

23.10.2020, 16:23, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске акции по снижению стоимости проезда на самых загруженных линиях московского метрополитена – фиолетовой Таганско-Краснопресненской и розовой Некрасовской ветках. Для пассажиров этих линий поездка станет в два раза дешевле.

Но для этого необходимо воспользоваться метрополитеном в наиболее свободные часы: с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Таким образом власти города хотят снизить пассажиропоток в часы пик и сократить дистанцию между людьми в период эпидемии. Программа продлится до 2 июля 2021 года, сообщает телеканал “360”.



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