 

Ученые раскрыли 20-летнюю тайну загадочного гамма-излучения в космосе

23.10.2020, 16:17, Разное

Зарубежные исследователи раскрыли 20-летнюю тайну гамма-излучения в космосе. Для определения тела, являющегося источником загадочных лучей, астрофизики воспользовались распределенными вычислениями.
В первый раз исследователи обнаружили излучение объекта PSR J1653-0158 в 1999 году. Через 10 лет кто-то из специалистов предположил, что его источник – одна из нейтронных звезд. В 2014 году появилась теория о том, что лучи исходят от плотной двойной системы. В рамках нового исследования, результаты которого описаны в издании The Astrophysical Journal, 10 000 участников решили “поделиться” вычислительной мощностью графических процессоров компьютеров для проекта под названием [email protected] Она использовалась с целью выявления слабых пульсаций после анализа полученной с помощью телескопа Ферми информации.

Международная команда астрофизиков выяснила, что космический объект PSR J1653-0158 – это пульсар, совершающий вокруг оси вращения, чья скорость составляет 30 000 оборотов в минуту. Он отличается слабым магнитным полем, чего нельзя сказать о нейтронных звездах. Масса тела – чуть больше двух масс Солнца. Что касается массы спутника PSR J1653-0158, она составляет почти 1% от массы Солнца.



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