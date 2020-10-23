Вирусолог оценил возможность заразиться COVID-19 через одежду и продукты

23.10.2020, 16:17, Разное

Вирусолог Александр Лукашев оценил риск заражения COVID-19 через продукты питания и одежду. Как считает специалист, он является незначительным.

Для инфицирования коронавирусом в организме должна оказаться определенная его доля. Частицы, попавшие на одежду, волосы, продукты в магазине, будут сильно «разбавлены», поэтому концентрация упадет в сотни раз. В результате можно сделать вывод, что вероятность заражения COVID-19 подобным способом является очень маленькой, ее не нужно учитывать в повседневной жизни.

Ранее австралийские специалисты назвали, в течение какого периода времени коронавирус сохраняется на предметах. На денежных купюрах, стекле, нержавеющей стали частицы являются активными на протяжении 30 дней. Наибольшую опасность в данном плане представляют экраны смартфонов, поэтому их необходимо тщательнее дезинфицировать.