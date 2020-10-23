Первый QR-код в Рыбинске установлен на постаменте памятника П. Ф. Дерунову

23.10.2020, 16:07, Новости

Теги: Интернет, ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

23 октября 2020 года на постаменте памятника Павлу Федоровичу Дерунову появился QR-код, с помощью которого можно ознакомиться с информацией о прославленном директоре рыбинского моторостроительного завода.

QR-код разработан и установлен при поддержке ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и администрации города Рыбинска по инициативе Совета ветеранов предприятия.

– Это первый культурный объект в Рыбинске, на котором применили высокоинтеллектуальные цифровые технологии, чтобы рассказать подрастающему поколению и гостям города о вкладе выдающихся людей нашего родного города, – говорит председатель Совета ветеранов ПАО «ОДК-Сатурн» Валерий Семенов. – Павел Дерунов – наш легендарный директор, который сделал очень много для предприятия и города: это современное, одно из лучших в стране производство по созданию газотурбинных двигателей, это и огромный жилой массив, который нас окружает, это учреждения культуры и спорта – все то, что было сделано для народа. Для того чтобы рассказать любому желающему о Павле Федоровиче, и о том, что им было сделано, мы вышли с предложением установить QR-код. Совет ветеранов предприятия благодарен руководству ПАО «ОДК-Сатурн» и администрации города Рыбинска за то, что наша инициатива была поддержана. Сегодня QR-код установлен, и каждый желающий может узнать то, что сделал Почетный гражданин Рыбинска, Герой Социалистического Труда Павел Федорович Дерунов для нашего родного города. Ветераны обращаются к горожанам и подрастающему поколению с просьбой хранить память о выдающемся человеке и беречь памятник, установленный на площади Дерунова, как символ той созидательной эпохи минувшего века.

При наведении камеры смартфона на QR-код пользователь попадает на официальный сайт ПАО «ОДК-Сатурн» в раздел «Медиа» на страницу «Павел Дерунов. Человек-эпоха», где может ознакомиться с видеоконтентом, посвященным деятельности выдающегося директора моторостроительного завода.

Иванов Захар, ученик 10 класса школы № 26:

– Это очень интересно, благодаря такому нововведению можно узнать многое о нашем городе и, в частности, о предприятии ПАО «ОДК-Сатурн». Пользоваться современными цифровыми технологиями достаточно просто: необходимо скачать приложение «QR-код», навести камеру телефона на размещенный QR-код и сразу откроется страница с информацией. Я обязательно расскажу своим друзьям об этом событии.