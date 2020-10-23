Астрономы признали, что в галактической системе HR 6819 нет никакой черной дыры

23.10.2020, 16:00, Новости дня

Как оказалось, никакой черной дыры вблизи планеты Земля нет. Астрономы, наблюдавшие за галактической системой HR 6819, после повторных исследований признали свою ошибку.

На самом деле, там не черная дыра, а пара звезд, имеющих двойную орбиту, уточнили астрономы. Ранее информация о наличии неподалеку от нас космического объекта с гигантской гравитацией напугала многих исследователей. Если бы это оказалось правдой, дальнейшая судьба Млечного пути могла оказаться трагической.

Напомним, что галактика HR 6819 расположена на значительном расстоянии от Земли. До нее 1129 световых лет. Но все известные ныне черные дыры расположены значительно дальше. Вывод о том, что необычные орбиты звезд свидетельствуют о наличии черной дыры в HR 6819, астрономы сделали семь лет назад.