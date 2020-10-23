Астрономы зафиксировали процесс «пожирания» газовых гигантов

23.10.2020, 16:00, Новости дня

Группа исследователей, представляющих Германию, Великобританию и Чили, поделилась впечатлениями от увиденной космической катастрофы. Они стали свидетелями редкого явления «пожирания» планеты маленькой звездой.

Светило, которое в астрономии принято называть белым карликом, разорвало на части и буквально поглотило планету, являющуюся газовым гигантом. Размеры последней сопоставимы с Ураном, уточняют ученые.

Самое интересное, что планета была по размерам большей за своего пожирателя. Однако преимущество в массе и силе гравитации все же сделали свое дело. Наблюдая за этим событием, исследовательская группа получила дополнительную информацию о химическом составе белых карликов. Также установлено, что активное сближение со звездой у планеты началось, как только расстояние между ними сократилось до 10 млн километров.