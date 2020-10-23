Антиковидная плазма не снижает риск осложнений при COVID-19 – исследование

23.10.2020, 15:55, Разное



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В исследовании, опубликованном в The BMJ, ученые проанализировали данные о 464 пациентах из Индии с умеренным течением COVID-19, которые были госпитализированы с апреля по июль. Почти половине из них с интервалом в сутки дважды перелили плазму выздоровевших от COVID-19, контрольная группа получала только стандартную терапию.

Спустя месяц у 19% пациентов, получивших плазму, умеренное течение COVID-19 прогрессировало в более тяжелую форму, некоторые пациенты скончались. В контрольной группе осложнения и смертность отмечены у 18% пациентов.

Однако ученые пока не спешат ставить крест на этом методе лечения. Они не исключают, что эффективность терапии напрямую зависит от уровня антител в плазме переболевших. В настоящий момент в Великобритании проходит масштабное исследование с участием разных групп пациентов, но для их лечения используется плазма с высоким уровнем титра антител к коронавирусу — примерно в 6-10 раз выше, чем указано в индийском отчете.

Промежуточные итоги аналогичного исследования, которое проводится в Техасе с участием 351 пациента, показало, что переливание плазмы с высоким уровнем антител значительно снижает риск осложнений и смертности у госпитализированных пациентов с легким течением COVID-19.

Ученые предупреждают, что плазмотерапия может не стать панацеей даже в том случае, если будет доказана эффективность этого метода, потому как может не хватить доноров. Объем забираемой плазмы в зависимости от веса донора составляет от 690 до 880 миллилитров — этого достаточно для одного или двух пациентов. Кроме того, группа крови донора должна соответствовать крови реципиента.