Ксения Собчак опровергла слухи о своей болезни COVID-19

23.10.2020, 15:53, Разное

Ведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она больна коронавирусом. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram теледива опубликовала результаты теста на COVID-19, анализ на который был взят 22 октября.

Недавно супруг Ксении Собчак Константин Богомолов показал свой анализ на коронавирус, который оказался отрицательным. В тот момент напротив него сидела жена. Режиссер перевел камеру на нее и заявил: «А вот коронавирус сидит. Бактерия. Но не прилипает».

После таких «Историй» в Instagram многие решили, что Ксения Собчак заражена COVID-19. Подозрения усилились еще больше из-за того, что во время записи ролика аналогичный тест лежал и у журналистки, но она не поспешила обнародовать его.



Изображение взято с: Instagram @xenia_sobchak

В скором времени Собчак начали звонить люди и спрашивать, действительно ли знаменитость заражена. В результате ведущей пришлось из-за фейковых новостей оправдываться перед всеми и доказывать, что является здоровой.