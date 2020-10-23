Ксения Собчак опровергла слухи о своей болезни COVID-19
23.10.2020, 15:53, Разное
Ведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она больна коронавирусом. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram теледива опубликовала результаты теста на COVID-19, анализ на который был взят 22 октября.
Недавно супруг Ксении Собчак Константин Богомолов показал свой анализ на коронавирус, который оказался отрицательным. В тот момент напротив него сидела жена. Режиссер перевел камеру на нее и заявил: «А вот коронавирус сидит. Бактерия. Но не прилипает».
После таких «Историй» в Instagram многие решили, что Ксения Собчак заражена COVID-19. Подозрения усилились еще больше из-за того, что во время записи ролика аналогичный тест лежал и у журналистки, но она не поспешила обнародовать его.
Изображение взято с: Instagram @xenia_sobchak
В скором времени Собчак начали звонить люди и спрашивать, действительно ли знаменитость заражена. В результате ведущей пришлось из-за фейковых новостей оправдываться перед всеми и доказывать, что является здоровой.
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