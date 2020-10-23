 

Врач Шамалов назвал опасное последствие инсульта

23.10.2020, 15:53, Разное

Врач Николай Шамалов пояснил об опасном последствии, которое развивается после перенесенного инсульта. По его словам, в 40-70% случаев у пациентов появляется депрессия. Она, в свою очередь, мешает им в ходе восстановления.
Депрессия, с одной стороны, является фактором риска инсульта. К тому же в нее впадают пациенты, которые уже перенесли приступ. Если не заниматься решением проблемы, то значительно замедляется процесс реабилитации. В некоторых случаях с пациентом из-за его состояния становится невозможно работать.

Шамалов считает, что в ходе реабилитации с человеком должны находиться психолог и психиатр. Они будут отвечать за эмоциональное состояние пациента, пишет портал «РИА Новости».



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