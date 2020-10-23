В РАН назвали причину загрязнения воды у Камчатки

23.10.2020, 15:48, Новости дня

Загрязнение воды и гибель морских животных в Авачинском заливе на Камчатке стал природный фактор – цветение водорослей, выделявших токсины, при этом морские млекопитающие не пострадали, сообщил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.

«Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», – сказал Адрианов в пятницу в ходе онлайн-круглого стола, посвященного итогам расследования этого экологического ЧП, передает РИА «Новости».

Адрианов отметил, что морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей. «Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши – прим. ВЗГЛЯД), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», – сказал Адрианов.

Между тем замглавы Росрыболовства Василий Соколов пояснил, что росту токсичных водорослей на Камчатке способствовала штормовая погода и превышение месячной нормы осадков.

«Тут тоже наблюдалось сильное волновое воздействие, два шторма, было сильное выпадение осадков с полумесячной нормой традиционной. Мы, конечно, считаем, что большое количество осадков вызвало мощный паводок в реках, который привел к залповым выбросам биогенов, опреснению, что привело в части водорослей к бурному развитию и бурному отмиранию», – отметил специалист.

По его словам, эту версию поддерживают и ученые. «У нас есть целый ряд параллельных исследований, которые подтвердили общую идею, которую первую выдвинули ученые», – сказал замглавы Росрыболовства.

Академик РАН, завкафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников отметил, что пятна водорослей обнаружили еще весной. «Ученые… наблюдали большие пятна величиной по диаметру в несколько сотен километров планктона в отдаленных районах от Камчатки. Сначала это (пятна – прим. ВЗГЛЯД) сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки», – сказал он.

По его словам, ученые центра морских исследований МГУ предсказали негативное развитие событий еще в мае, узнав об обнаружении в районе Японии «пятна красноватого цвета очень значительных размеров», которое шло на север. А в августе такие пятна были обнаружены на Чукотке. Во взятых пробах была на несколько порядков превышена концентрация красных микроводорослей.

«Оказалось, что это очень токсичные водоросли», – добавил академик, под руководством которого сотрудники биофака МГУ занимались расследованием.

Загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщало, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов.

В Русском географическом обществе сообщили, что экологическое происшествие у берегов Камчатки имеет природное происхождение. Следственный комитет рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения.

Росприроднадзор провел около 5 тыс. исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружил техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.