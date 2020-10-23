 

Протоиерея Смирнова похоронили у Благовещенского храма в Москве

23.10.2020, 15:48, Новости дня

Протоиерей Димитрий Смирнов был похоронен в пятницу у храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве.

Отпевание Смирнова, которое провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, прошло в храме Христа Спасителя, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов скончался от хронического заболевания. 

Напомним, 8 мая он попал в больницу с подозрением на COVID-19, в конце месяца его выписали, а 29 сентября вновь госпитализировали.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен в священника 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года. 25 августа 2020 года Священный синод РПЦ по его прошению освободил его от этой должности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / К ЦИК Беларуси выстроилась очередь желающих подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало

19.10 / Зеленский выступает за приобщение представителей украинских религиозных организаций к работе контактной группы по Донбассу

21.10 / Число выявленных случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн

17.08 / Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме

20.07 / Китайских «мастеров кун-фу» призвали образумиться и не позорить традиции

31.08 / Процесс по делу MH17. Судья выделил по 15 минут для выступлений родственникам погибших и объявил перерыв на месяц

26.08 / Кеннет Яловиц: Москва заняла выжидательную позицию в отношении Беларуси

05.10 / Loboda укоротила волосы. Фото до и после

21.10 / Боевые искусства не понадобились — Independent рассказала, как Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии

28.09 / Глава СВР назвал способ прекращения конфликта в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска