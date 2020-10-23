В центре Москвы найден труп экскурсовода

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23.10.2020, 15:43, Разное

Возле памятника Кириллу и Мефодию в районе Лубянского проезда в самом центре Москвы случайные прохожие наткнулись на тело женщины-экскурсовода, передает РИА ФАН. На место прибыли сотрудники полиции.

По предварительным данным, на теле погибшей не было обнаружено никаких следов насилия. Смерть могла наступить из-за проблем с сердцем. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.



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