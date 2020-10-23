 

Невролог рассказал о серьезном и малоизвестном последствии инсульта

23.10.2020, 15:43, Разное

Невролог Николай Шамалов рассказал о малоизвестном, но часто встречающимся и опасном последствии инсульта. Речь идет о постинсультной депрессии.

По словам Шамалова, с этим расстройством сталкиваются от 40% до 70% перенесших инсульт людей. Врач подчеркнул, что депрессию необходимо устранить при помощи психологов и психиатров, иначе процесс реабилитации пациента будет значительно затруднен, сообщает “Москва 24”.



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