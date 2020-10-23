Женщина, смотревшая TikTok во время беременности, родила дебила

23.10.2020, 15:37, Разное

Молодая мама Максима Сковородцева, которому врачи детской городской больницы в Новосибирске диагностировали аномалию развития центральной нервной системы и лёгкую степень умственной отсталости, призналась, что во время беременности злоупотребляла видеороликами из популярного сервиса TikTok. Других факторов, которые могли бы стать причиной дебильности Максима, новосибирские медики найти не смогли.

«Я даже не могла подумать, что всё так серьёзно. Это как наркотик: сначала я убивала время на декрете смешными челленджами и танцами, а потом сама не заметила, как подсела на TikTok. Если бы я знала, как это отразится на моём ребёночке, я бы никогда даже не загрузила бы эту дрянь», — призналась мать Максима Анастасия Сковородцева.

Сами врачи уже нашли объяснение этому необычному случаю.

«Плод ведь живёт за счёт матери, в которой находится весь период беременности, и принимает всё то, что принимает женщина. Если мамаша пьёт, то и ребёночек алкоголик, если курит, то и дитятка задыхается, ну а если мамочка — тиктокер, то и ребёнок рождается, соответственно, дебилом. Это же убивает без того хрупкую нервную систему», — объяснила врач-педиатр Марина Саркисян

Также врачи дали обнадёживающий прогноз для маленького Максима.

«Наше счастье, что Максимка так легко отделался, поверьте, я за свою практику видела гораздо запущенные случаи. Видимо, у матери хватило мозгов ограничиться только просмотром. Да, будет отставать, да, возможно сильно, но, если отграничить его самого от «тиктока», есть надежда в будущем социализироваться и даже освоить профессию. Говорят, с дебильностью можно даже программирование освоить», — добавила врач.