Скандалы: «Никто не хочет получить второго Фургала»

23.10.2020, 15:35, Разное

Красноярский суд постановил перевести бизнесмена и бывшего местного депутата Анатолия Быкова под домашний арест

Он находился в СИЗО по обвинению в организации убийств двух человек 26 лет назад. Журнал «Компания» спросил у экспертов, почему другие предприниматели по менее тяжким статьям годами вынуждены находиться в изоляторах, получая отказы о переводе на домашний арест. Быкова задержали 7 мая 2020 года, уже через день его поместили под арест. Следствие считает, что он возглавлял ОПГ, назначал нормы поведения соучастников группы и санкции за провинности, а после неудачного покушения на себя поручил устранить подозреваемых в нападении.

Лихие 90-е, ОПГ и компенсация ЕСПЧ

Бывший депутат в 1990-х годах был совладельцем Красноярского алюминиевого завода и возглавлял его совет директоров в 1998—2000 годах. Совладельцем завода был миллиардер Дмитрий Босов, о самоубийстве которого стало известно за день до задержания Быкова — 6 мая. Позже Быков избирался на пост депутата краевого заксобрания и возглавлял региональное отделение «Патриотов России».

По версии следствия, в первой половине 1994 года у Быкова возник конфликт с одним из членов ОПГ — 23-летним Александром Наумовым «из-за несправедливого распределения доходов». После этого перед автомобилем бизнесмена произошел взрыв. Быков решил, что к этому причастен Науменко вместе со своим приятелем Кириллом Войтенко. Тогда экс-депутат и поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову (возглавлял другую банду) убить подозреваемых в покушении. Тогда 24 июля 1994 года непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков — расстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета.

Суд приговорил Бакурова к пожизненному сроку, Чучков находится в розыске. Татаренкова приговорили к 13 годам тюрьмы. Он рассказал следователям, что Быков является еще одним организатором двойного убийства. В Следственном комитете сообщали, что для сохранения «лидирующего положения» члены ОПГ предпринимателя убили криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова (1997 год) и Владимира Филиппова (1998 год), а также члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина (1999 год).

Отметим, что бизнесмен уже был под арестом в 1999 году. Следствие считало, что он организовал покушение на бывшего партнера Павла (Вилора) Струганова, в криминальных кругах известного как «Паша Цветомузыка». Два года Быков провел в СИЗО, после суд приговорил его к шести с 6,5 года тюрьмы условно. Верховный суд пересмотрел дело бизнесмена, но оставил наказание без изменений. В 2005 году суд отменил ему условное наказание и погасил судимость. Европейский суд по правам человека в 2009 году назначил Быкову 26 тысяч евро компенсации, признав частичное нарушение его прав.

«Значит, смог договориться»

По мнению политолога, ведущего эксперта Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, у бизнесмена «очень серьезная» позиция в Красноярске и Красноярском крае.

«Вероятнее всего, федеральный центр решил не рисковать, потому что в следующем году парламентские выборы и сейчас невыгодно создавать протестную составляющую», — сказал он «Ко». Эксперт отметил, что федеральный центр старается «загасить» региональные конфликты, пока они не вылились в избирательные участки.

«Вероятнее всего, федеральный центр решил не рисковать, потому что в следующем году парламентские выборы и сейчас невыгодно создавать протестную составляющую. Никто не хочет получать второго Фургала — риски здесь определенно есть»,

— Дмитрий Абзалов

Иного мнения придерживается юрист Алексей Гудас. Он считает, что от администрации «пришло жесткое указание», поскольку Быков может владеть «некоторыми данными» еще с 90-х годов. Если они будут обнародованы, то это может нанести репутационный ущерб власти, отметил юрист. Речь идет об информации о местных чиновниках, начавших путь еще в то время. Гудас назвал Быкова человеком с «крайне непростой, с активной жизненной позицией». «Он умел как конфликтовать с сильными мира сего, так и дружить», — подчеркнул юрист. Гудас не исключил, что в будущем следствие может затихнуть или перейти в суд.

Глава Ассоциации защиты бизнеса, общественный бизнес-омбудсмен Александр Хуруджи считает перевод Быкова под домашний арест «удивительной ситуацией для российской судебной системы». Он привел в пример недавнюю ситуацию с бизнесменами, которым вменялись ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и «отвалившаяся при приговоре» ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По словам Хуруджи, у предпринимателей были в том числе решения ЕСПЧ о незаконности ареста. При этом они сидели в СИЗО более пяти лет в ожидании приговора, подчеркнул он. «Здесь же какой-то потрясающий пример “гуманности”», повторюсь, что хочу увидеть мотивировочную часть», — заключил общественный бизнес-омбудсмен.

Гудас добавляет, что перевод Быкова под домашний арест — «крайне хороший знак». Он связывает его с «определенными возможностями» его круга общения, а не с решением судьи. «Значит, смог договориться, либо за него договорились», — подчеркнул юрист. Гудас отметил, что Быков уже обозначил свою лояльность власти и возможность к сотрудничеству.

Снова задержан

Через несколько часов после освобождения бизнесмена снова задержали. Его адвокат Алексей Прохоров рассказал, что Быков задержан по делу об убийстве бизнесмена Андрея Николова. Экс-депутата доставили в ИВС ГУВД по Красноярскому краю.

Николов был исполнительным директором ООО «ВостокСибстрой», занимавшейся переработкой мусора. По версии следствия, летом 2004 года Быков приказал подельникам убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов за 50 тысяч долларов. Киллер застрелил Николова из пистолета, но получил от бизнесмена только 10 тысяч долларов. Местные СМИ сообщали, что тело 41-летнего учредителя компании по переработке отходов с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 году в Центральном районе Красноярска. Преступление долгие годы оставалось нераскрытым.

Алина Чупанова