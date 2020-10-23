 

Причиной экологической катастрофы на Камчатке стало природное явление

23.10.2020, 15:23, Разное

Причиной трагедии в акватории Авачинской бухты является природное явление. “Массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят”, – сказал Адрианов в ходе круглого стола.

Ученые проанализировали спутниковые данные, сейсмическую активность и другой массив сведений. По словам Адрианова, сделанные со спутников фотографии показали интенсивное цветение микроводорослей, наиболее активно процесс шел в районе Авачинской бухты.

“Как показали исследования в академических институтах и анализы независимых организаций по инициативе “Гринпис”, нигде не обнаруживались концентрации загрязняющих веществ в таких объемах, которые могли бы вызвать столь массовую гибель донных гидробионтов”, – подчеркнул академик.

В свою очередь завкафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников отметил, что ученые наблюдали большие пятна диаметром в несколько сотен километров. Сначала пятна сместились к Чукотке, затем – на юго-восточное и юго-западное побережья Камчатки.

Всего специалисты провели почти пять тысяч исследований для установления причины гибели животных. “Все они говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим”, – сказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Эксперты брали пробы в акватории, на полигонах, сооружениях ТЭЦ и водоканала. Были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли стать причиной экологической катастрофы, подчеркнула Радионова.

2 октября стало известно о большом количестве мертвых животных на берегу Халактырского пляжа. Затем погибших морских обитателей обнаружили еще в трех бухтах. На нескольких участках акватории Авачинского залива выявили нефтепродукты и фенол.

Ученые взяли большое количество проб воды из Авачинского залива. Была опровергнута часто высказываемая гипотеза, что причиной трагедии стал разлив гептила и что источником утечки является Козельский полигон ядохимикатов. Тем не менее данная площадка будет рекультивирована.



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