 

Ученые: Аспирин снижает риск смерти и осложнений у пациентов с COVID-19

23.10.2020, 15:10, Разное

Ученые, работающие в Университете Мэриленда, провели исследование, связанное с изучением эффективности аспирина при COVID-19. Оказалось, что у пациентов, которые принимали данный лекарственный препарат в низких дозах для профилактики сердечно-сосудистых болезней, снижался возможный риск осложнений и смерти от коронавируса.
По словам исследователей, людей, принимавших аспирин, реже переводили на интенсивную терапию, а также им не требовалось подключение к аппарату ИВЛ. Свои выводы исследователи обнародовали в научном издании Anesthesia and Analgesia. Они считают, что данное открытие может быть полезным, так как аспирин является доступным и недорогим лекарственным препаратом. Однако сначала вывод специалистов требует проведения клинических рандомизированных испытаний.

Как отметил доктор Джонатан Чоу, который является руководителем данной научной работы, если открытие будет подтверждено, аспирин признают безрецептурным препаратом, способным снизить смертность от коронавируса.



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