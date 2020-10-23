Ученые: Длинные ноги могут указывать на высокий уровень интеллекта

23.10.2020, 15:17, Разное

Американские ученые, которые работают в Университете Брауна и Принстонском университете, назвали внешние признаки, по которым можно определить высокий уровень интеллекта человека. Оказалось, что более развитыми умственными способностями могут похвастаться люди с длинными ногами и высоким ростом.

В процессе исследования исследователи установили, что обладатели интеллекта более среднего в детстве были выше, чем их сверстники. Пока досконально объяснить эту корреляцию специалисты не могут, так как считают, что дело не только в генах. Однако есть предположение, будто обладатели длинных ног качественнее питаются, и это, в свою очередь, влияет не только на их физическую форму, но и на умственное развитие.

Также научные исследования показывают, что когнитивные способности у правшей развиты меньше. Как считают ученые, левши активнее задействуют оба полушария мозга.

Кроме того, известно и о взаимосвязи размера головы младенцев и интеллектуальных способностей. Новорожденные, у которых крупная голова, с большей долей вероятности станут умными людьми в будущем.