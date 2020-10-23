Премиальный Huawei Mate 40 RS Porsche Design предстал на качественных фото

23.10.2020, 15:10, Разное

В Сети показали Huawei Mate 40 RS Porsche Design премиального сегмента. На качественных фото видно, что производитель изменил блок основной камеры.

Линейка Huawei Mate 40 была представлена 22 октября, аппарат сразу привлек к себе внимание. Сейчас китайская компания готовит к выходу на рынок новую модификацию линейки, разработанную в коллаборации с популярной маркой автомобилей. В Mate 40 RS Porsche Design фирма не только произвела «косметические» коррективы, но и придала аппарату стильный и мощный дизайн.

Так, в отличие от остальных моделей серии, в новинке камеры расположены не в круглом блоке, а восьмиугольном. Работает Mate 40 RS Porsche Design на однокристальном фирменном процессоре Kirin 9000 производства Huawei. Его 6,67-дюймовый OLED-дисплей получил частоту обновления изображений в 90 Гц, вверху расположена сдвоенная 13-мегапиксельная камера.

Следует отметить, роль фронтального объектива состоит не только в создании автопортретов, но и в поддержке видоизмененной технологии Always-On Display, Eyes On Display, дающей возможность контролировать уведомления на выключенном экране с помощью жестов. Основная камера получила объективы в 8, 12, 20 и 59 мегапикселей, при этом здесь задействованы датчики от японской компании Sony.

Экран аппарата загнут на боковины, что увеличило его полезную площадь. За продолжительность работа девайса отвечает аккумуляторная батарея в 4,4 тысячи мАч.