Летающий монах Джузеппе Купертино

23.10.2020, 15:21, Разное

Многие случаи левитации в истории считаются мистификацией или попросту обманом, но один из самых известных и часто обсуждаемых случаев, похоже, был полностью реальным, так как подтверждался многими сторонними свидетелями.

Этот человек известен как Джузеппе из Купертино или Иосиф Купертинский. Купертино это небольшой городок в регионе Апулия, Италия. Джузеппе появился на свет в бедной семье Деса в 1603 году. Его мать была практически нищей, а отец умер до его рождения.

В детстве Джузеппе считался мягко говоря не особо умным, окружающие люди частенько называли его тупицей или болваном, однако дело скорее всего было в том, что Джузеппе просто был очень необычным. Еще будучи мальчиком он начал видеть странные видения, что еще больше убеждало других, что он "чудик".

Даже родная мать ненавидела его и регулярно поколачивала, а соседские дети издевались над ним и кидались в него грязью или камнями. Но чем старше он становился, тем более яркими были эти видения и в конце концов он воспринял это за божественные откровения.

В 1620 году юный Джузеппе подал заявление во францисканский монастырь, но получил отказ, так как у него не было образования и за ним все еще стойко держалась слава глупца. Тогда Джузеппе подал заявление к монахам-капуцинам. Те приняли его, но вскоре сделали вывод, что он непригоден для монашеской жизни. Тогда Джузеппе снова пошел к францисканцам и те взяли его работать в конюшне.

Постепенно Джузеппе удалось показать, что он очень набожен и трудолюбив. В 1625 году монахи взяли его в свой орден, а всего через три года после этого Джузеппе дали сан католического священника. Так он достиг того, о чем долго мечтал.

Еще с детских лет Джузеппе мог входить в трансоподобное состояние (в том числе из-за этого его и считали чудиком) и с возрастом это его умение становилось все более ярким. Он мог быть полностью неподвижен в течении многих часов и его тело было твердым как камень.

В другом случае он вообще оказывался невосприимчив к боли. Во время транса его кололи иголками или клали в руки горящие угли, но он не шевелился, не кричал от боли и вообще не показывал, что ему больно, а на его коже не оставалось ожогов.

Чаще всего в этот транс Джузеппе впадал во время молитв и однажды он снова начал глубоко молиться на глазах множества очевидцев, как внезапно все увидели, что он поднимается в воздух. Он поднялся примерно на 10-15 см над полом и все люди вокруг были крайне изумлены увиденным.

Когда транс прошел, Джузеппе аккуратно опустился на пол, а когда его стали расспрашивать о том, как у него это получилось, он не понимал, о чем они говорят. Оказывается он вообще не ощущал своей левитации и не помнил ничего о том, как поднимался в воздух и все вокруг удивленно охали. Лишь когда высшие священники подтвердили это, он поверил, что в самом деле совершал подобное.

После этого Джузеппе начал все чаще впадать в транс и левитировать. Иногда он поднимался примерно на 15 см над землей, но иногда на несколько метров и выше. И не просто поднимался вверх, но мог передвигаться на высоте, слегка помогая себе руками.

Однажды он на глазах очевидцев взлетел высоко, вылетел через окно за пределы храма и потом опустился на ветку оливкового дерева, чтобы отдохнуть. При этом ветка была тоненькой, но она гнулась под ним не больше, чем под весом небольшой птицы.

В другом инциденте сообщалось, что он поднялся вверх, чтобы помочь рабочим вставить большой каменный крест в выступ на стене. А еще был случай, когда он поднялся в небеса и полетел над городом над головами перепуганных жителей.

При этом все эти события очень смущали Джузеппе. Он по прежнему делал все это неосознанно для себя и не помнил ничего о своих полетах, когда выходил из транса. Его начали называть святым и посланником Бога, но он не только боялся этих похвал, но буквально ненавидел слышать такие вещи.

Сообщалось, что он легко мог подниматься вверх на высоту 2 или 3-этажного здания. Мог забираться на крыши храмов и блуждать там. Подобные состояния длились от нескольких минут до нескольких часов. Всего в истории зафиксировано около 150 случаев полета Джузеппе на глазах множества очевидцев.

Джузеппе совершал такие полета на протяжении всей своей жизни. Иногда, чтобы он не отвлекал своими "чудачествами" других служителей церкви, начальство запрещало ему приходить на занятия хора или в трапезную.

Люди разных возрастов и разных слоев общества видели эти полеты. Самым известным очевидцем вероятно был Папа Римский Урбан VIII, который попросил о личной встрече с Джузеппе, когда увидел, что тот парит в воздухе над статуей Богоматери в Ассизи.

Однажды Джузеппе проявил себя в чудесном излечении, и такие случаи стали происходить потом все чаще и чаще. Он вылечивал слепых, поднимал неходячих больных. Среди простых людей он стал кем-то, вроде супергероя. Все уважали его, но у его начальство такое преклонение все чаще и чаще вызывало тревогу.

В ту эпоху между святым, творящим чудеса и колдуном, который использует дьявольскую силу, была лишь тонкая грань. Однажды Джузеппе все-таки привлек к себе внимание инквизиторов, которые посадили его в тюрьму и даже судили за колдовство. Однако суд признал Джузеппе невиновным и разрешил ему вернуться в свою монашескую общину.

Но время, которое Джузеппе провел в тюрьме, несомненно повлияло на его душевное и физическое здоровье. Вернувшись в монастырь в 1657 году, он через 6 лет скончался. В 1767 году его канонизировали.

Скептики в наши дни по разному пытаются объяснить те полеты, что совершал Джузеппе из Купертино. Одни уверяют, что все дело было в спорынье, которая вызывает галлюцинации, другие утверждают, что это все массовая истерия и сильное преувеличение. Однако все это мало объясняет то, как так много людей видели одно и тоже. В том числе Папа Римский.