 

Совет при президенте не поддержал проект о всероссийской реновации

23.10.2020, 15:08, Новости дня

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подверг жесткой критике и дал отрицательное экспертное заключение на внесенный в Госдуму законопроект о программах комплексного развития территорий, предусматривающий также реновации жилого фонда.

«В ходе обсуждения законопроект подвергся критике со стороны членов Совета – были озвучены многочисленные замечания как концептуального, так и юридико-технического характера. В результате Совет не поддержал законопроект. В экспертном заключении совета по законопроекту говорится, что проект не может быть поддержан», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Совета.

Как отметил глава Совета, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «основным принципиальным замечанием к законопроекту является его направленность на принудительное ограничение и лишение права собственности, неприкосновенность которого гарантирована Конституцией».

«Проект не обеспечивает в должной степени имущественные и жилищные права граждан и во многих аспектах не позволяет улучшить их жилищные условия», – передает РИА «Новости» слова Крашенинникова.

Законопроект, авторами которого стала группа парламентариев, предусматривает создание механизмов обновления городских территорий и расселения ветхого жилья по региональным или муниципальным программам. В частности, предлагаемые поправки в Жилищный и Градостроительный кодексы предоставляют регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам – право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.

Напомним, законопроект о всероссийской реновации предлагает дать местным властям полномочия составлять адресные программы по реконструкции и сносу фактически любых многоквартирных домов в целях «создания благоприятных условий проживания граждан».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект о всероссийской реновации, однако попросила его доработать.



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