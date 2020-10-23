Сетевые мошенники воспользовались переводом работников на удаленку

23.10.2020, 15:08, Новости дня

Мошенники стали пользоваться тем, что во время пандемии многие сотрудники перешли на удаленку и стали работать с менее защищенных домашних компьютеров, заявили в компании Group-IB.

«Злоумышленники адресно атаковали переведенных на дом сотрудников, заражая их компьютеры вредоносными программами, через которые затем получали доступ в корпоративную сеть», – сообщил РБК глава лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин.

В перехваченных вредоносных рассылках чаще всего были вложения с программами-шпионами, бэкдоры и загрузчики для установки вредоносных программ, в том числе банковских троянов или вирусов-шифровальщиков.

Также мошенники используют тему инфекции, предлагая своим жертвам купить цифровые пропуска, предупреждая о штрафах за нарушение карантина и т. д.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой профессий на удаленке в РФ является программист-аналитик 1С, работодатели готовы платить до 270 тыс. рублей в месяц.