Люди для пришельцев в первую очередь являются пищей?

23.10.2020, 15:11, Разное

Те, кто интересуются уфологией, наверняка слышали про подземную базу в городе Дульсе (штат Нью-Мексико, США). Это огромная многоуровневая база инопланетян, построенная ими после того, как они заключили договор с правительством США.

На этой базе проводятся разнообразные медицинские эксперименты над людьми и животными. Якобы именно отсюда вылетают те корабли, которые нападают на коров и вырезают из них внутренние органы, а также сюда часто привозят похищенных людей.

Слухи о существовании этой базы возникли в начале 1980-х годов, благодаря ученому Полу Бенневитцу из Альбукерке, а далее нескольким уфологам. Бенневитц расследовал случаи увечья скота и вскоре нашел некие улики в пользу того, что это дел рук инопланетян. Потом он связал пришельцев с американской военной базой ВВС Киртланд, а когда перехватил радиосообщения сообщения с НЛО, узнал о существовании огромной подземной базы в Дульсе.

В 1987 году некий Томас Кастелло, который якобы раньше работал на базе Дульсе, рассказал журналистам множество подробностей об этой базе, в том числе с рисунками разных уровней (всего их было семь). Также он поведал о том, какие эксперименты тут проводятся, особенно о создании детей-гибридов.

По словам Кастелло, самым жутким на базе Дульсе является седьмой уровень. Там находятся" тысячи и тысячи рядов с замороженными в холодильниках телами людей или частями их тела. Есть особые ряды, где хранятся "чаны" с гуманоидными эмбрионами на разных стадиях развития.

Там же содержаться живые люди. Их держат в маленьких камерах-клетках и чаще всего они одурманены наркотиками или находятся в состоянии сильного шока. Но некоторые из них все понимают, они плачут и просят о помощи, когда видят в коридорах пришельцев или людей, которые с ними работают.

По словам Кастелло, когда он работал на этом уровне, им приказывали не разговаривать с этими людьми и говорили, что они сошли с ума из-за экспериментов. Но потом он узнал правду.

Другой бывший работник базы Дульсе, известный лишь под псевдонимом "Брантон" сообщал еще более любопытные вещи. О них написано в его книге "Книга Дульсе". Он сообщает, что в результаты исследований на базе пришельцы выяснили, что человеческое тело окружено неким дополнительным полем – астральным телом, которое пришельцы называли эмоциональным телом. У самих пришельцев ничего подобного не было.

Эта часть человека постоянно изучает энергию и для пришельцев эта энергия является мощным эмоциональным наркотиком. И они нашли способ как извлечь ее из тела человека и "разлить" по бутылкам, а потом употреблять как энергетический напиток.

Далее, в книге 1991 года под названием "Matrix II" ее автор Вальдемар Валериан, который также называет себя бывшим работником с базы Дульсе, рассказывает, что лично видел "огромный чан" полный красной жидкости, а также частей тел людей и животных. Серые пришельцы залезали в этот чан и купались в этой жидкости, получая от нее "подзарядку".

Джошуа Катчин, автор книги 2015 года "Троянский пир: еда и напитки инопланетян, фей и сасквочей", развивает тему Валериана и рассказывает о том, что Серые пришельцы питаются путем нанесения жидкой смеси биологических веществ на поверхность своей кожи. В состав этой смеси входят плоть коров, лошадей или овец, а также человеческое тело. Все это "варится" в бульон с высоким содержанием белка.

Идем дальше.

В 1991 году вышла книга уфолога Леонарда Стригфилда под названием "UFO Crash / Retrievals: The Inner Sanctum". В ней он описывает случай, который произошел в начале 1972 года в месте Тонг Ли Сап, Камбоджа.

В то время весь регион "горел" из-за Вьетнамской войны и однажды ночью в это место, находящееся рядом с северной границей Вьетнама, была тайно спущена парашютная группа американских стрелков. Их целью было уничтожение важного объекта врага, расположение которого вычислила их разведка.

Группа продвигалась по лесу, потом разбила на ночь лагерь, а потом, когда они осторожно и скрытно пришли на нужное место, они внезапно увидели совсем не то, что ожидали. Они увидели на лесной полянке большой шарообразный корабль, стоящий на опорах. Потом он начал гудеть и у американских солдат мгновенно начались сильные головокружения, недомогания и дезориентация.

А потом они увидели группу странных гуманоидных существ, которые по описанию были похожи на тех, которых позже стали называть Серыми. И эти гуманоиды делали то, что они напугало американцев – они стояли рядом с большой кучей расчлененных человеческих останков и укладывали части тел в большие контейнеры.

Там были останки белых людей, вьетнамцев и чернокожих. Руки, ноги, туловища, головы.

Превозмогая недомогание, командир отряда приказал стрелять в гуманоидов, но когда пули полетели в них, они словно вообще не причиняли им никакого вреда. Лишь один из гуманоидов оказался ранен, и упал на землю, а остальные открыли по американцам ответный огонь из своего необычного оружия и успели убить нескольких солдат, прежде чем командир отдал приказ отступать.

После этого ретировались и сами гуманоиды, улетев на своем корабле и забрав с собой контейнеры с жутким содержимым.

Вскоре на место происшествия прибыл еще один американский отряд и теперь это были сотрудники ЦРУ. Выжившим солдатам они вкололи какое-то вещество, вроде наркотика, чтобы они забыли обо всем, что видели. Однако в конце 1980-х годов двоих этих бывших солдат начали мучить кошмары и они вспомнили о том, чему были свидетелями.

Когда они начали искать других членов своего отряда, оказалось, что двое из них к тому моменту уже погибли от странных причин, а трое пропали без вести. Понимая, что возможно это ЦРУ устраняет неугодных свидетелей, они обратились к уфологу Стригфилду и все ему рассказали. Так эта история стала известна на весь мир.