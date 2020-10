Ученые намерены через Большой адронный коллайдер пробить в коридор в другие вселенные

23.10.2020, 15:03, Разное

Ученые, проводящие умопомрачительный эксперимент на Большом адронном коллайдере, надеются соединиться с параллельной вселенной за пределами нашей собственной.

В попытке обнаружить или даже создать миниатюрные черные дыры БАК, невероятно сложный «разрушитель атомов», построенный в центре CERN в Женеве, Швейцария, будет выведен на самый высокий уровень энергии, когда-либо существовавший.

В случае успеха перед физиками откроется совершенно новая вселенная – переписывая не только книги по физике, но и книги по философии. Возможно даже, что гравитация из нашей собственной вселенной сможет «просочиться» в эту параллельную вселенную, говорят ученые из CERN.

Эксперимент наверняка воспламенит паникеров-критиков БАК, многие из которых изначально предупреждали, что коллайдер частиц высоких энергий положит конец нашей Вселенной с созданием собственной черной дыры. Но пока Женева остается нетронутой и комфортной за пределами горизонта событий.

Эксперимент, который начнется на следующей неделе изменит правила игры. Мир Файзал (Mir Faizal) – один из трех физиков, стоящих за экспериментом, говорит:

«Подобно тому, как стопка параллельных листов бумаги, которые представляют собой двухмерные объекты, может существовать в третьем измерении, параллельные вселенные так же могут существовать и взаимодействовать в более высоких измерениях. Мы предсказываем, что гравитация может проникнуть в дополнительные измерения, и если это произойдет, то внутри БАК могут образоваться миниатюрные черные дыры.

Обычно, когда люди говорят о мультивселенной, они думают о многомерной интерпретации квантовой механики, где актуализируются все возможности. Ранее это было невозможно проверить, поэтому на этом этапе физика превращалась в философию, а не в прикладную науку. Но сейчас мы имеем возможность пробить в коридор в настоящие вселенные в дополнительных измерениях. Мы уже рассчитали энергию, при которой мы ожидаем обнаружить эти маленькие черные дыры».

Комментарий Редакции The Big The One: О намечающемся эксперименте, то есть выведении БАК на самый высокий в его истории уровень энергии пресса гудит уже неделю, нахваливая мудрых адептов на все лады. Правда, никто точно не знает, когда БАК включат, начиная эксперимент и когда он сможет выйти на полную мощность. Предполагается, что временем начала эксперимента станет 22 октября, о чем накануне предупреждал The End Times Forecaster, после чего где-то около недели там будут гонять частицы по трубам, разгоняя их до нужного уровня энергии. Хотя, возможно, разгон начали и раньше – CERN хранит по этому поводу молчание.

Во что это может вылиться не знают даже адепты, которые сидят в CERN и двигают разные рычаги, назначение которых им самим малопонятно. Так, как думают многие конспирологи CERN не является проектом нашей цивилизации и, либо он построен под руководством инопланетян – подобно тому как египтяне строили под их присмотром пирамиды, либо за CERN стоят потомки граждан, выживших после прошлого глобального катаклизма. Предполагаемой целью строительства чудо-устройства является попытка главных хозяев этого мирка сделать ноги перед прибытием из космоса своих начальников, перед которыми местные планетарные менагеры как-то сильно проштрафились за истекшие несколько сотен лет.

Так же возможно, что CERN – это чистый креатив местных адептов, который действительно, как они говорят, сможет генерировать что-то наподобие миниатюрной черной дыры. В таком случае всё может быть даже несколько хуже, чем при первом варианте и будет выглядеть как попытка папуасов путем ударов палками-копалками понять устройство атомной бомбы, случайно оброненной пролетавшим над ними самолетом.

Черная дыра на сегодня скорее математический, чем физический объект, но если нечто в этом роде удастся получить экспериментально – математика говорит о том, что черная дыра начнет втягивать в себя материю. То есть она за микроскопический промежуток времени может всосать и коллайдер, и CERN, и кусок литосферы размером со Швейцарию.

Кроме того, поскольку черная дыра – это, как предполагают, портал в другие вселенные, при его открытии что-то может прилететь и из портала. Возможно, что сидящие по другую сторону червтоточины существа только этого и ждут – подавив волю и овладев мозгами какой-то части мировых элит они используют их, как биороботов, пытающихся пробить тоннель со своего конца. В итоге, когда БАК выйдет на полную мощность на Землю заявятся гости – гости с такими возможностями и с такой силой, что даже “марсиане” на их фоне будут как питекантропы с пращами и копьями. И все это может произойти где-то до конца октября, так что следим за развитием событий.