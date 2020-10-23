 

Новой замглавы Минцифры предложили приравнять популярных блогеров к СМИ

23.10.2020, 15:01, Новости дня

«Минцифры надо продолжать борьбу с фейками в интернете, завершить процесс «принуждения к миру» западных ИТ-гигантов и приравнять популярных блогеров к СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Александр Малькевич, комментируя вступление в должность новой замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэллы Черкесовой.

«Важно, что в сферу, за которую будет отвечать новая замминистра Бэлла Черкесова, входят и медиа и интернет, – сказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. – Она говорила о том, что есть огромная отрасль – новые медиа, и то это более широкое понятие, чем просто газеты, радио, интернет и традиционные СМИ. Сейчас производителем контента способен выступать кто угодно, любой человек может стать СМИ».

«Здесь необходима тонкая настройка и грамотное регулирование», – продолжил собеседник. – Напомню, у Общественной палаты есть предложение приравнять блогеров-многотысячников к средствам массовой информации, наделив их всеми соответствующими правами и обязанностями. Одна из важнейших тем в этой связи, конечно, качество контента с точки зрения достоверности информации. Фейки уже превратились в глобальную мировую угрозу».

«России нужны работающие законы об интернете, Цифровой кодекс. Нужно завершить процесс «принуждения к миру» западных ИТ-гигантов и серьезно задуматься о наказании за демонстративное пренебрежение законами РФ в Сети. Есть большое количество блогеров, которые бахвалятся тем, что они нарушают закон, показывают это на многомиллионную аудиторию, собирают лайки, новых подписчиков. Так быть не должно», – подчеркнул член ОП РФ.

«Также мы должны работать над совершенствованием антифейкового законодательства. Сейчас небольшими штрафами наказываются люди, рассылающие друг другу фейки в мессенджерах. При этом инфлюенсеры, которые на миллионную аудиторию сообщают всякую ахинею о заражении коронавирусом через вышки 5G, выходят сухими из воды, – напомнил Малькевич. – Лично я с Черкесовой не знаком, но надеюсь, что этот пробел удастся устранить и поработать на благо общего дела».

Напомним, в пятницу на пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций была назначена Бэлла Черкесова. С июля 2012 года эту должность занимал Алексей Волин. «Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова», – говорится сообщении пресс-службы правительства России.

Выпускница факультета международной журналистики МГИМО МИД, в 2008-2012 годах Бэлла Черкесова работала на различных должностях в пресс-службе правительства. С 2012 года она занимала должности советника департамента по внешней информационной деятельности, замначальника департамента партнерских программ, начальника департамента партнерских программ, начальника департамента развития средств массовой информации управления президента по общественным связям и коммуникациям. С 2019 года она повышена до референта управления.

Черкесова награждена орденом Почета, а с 2015 года является действительным государственным советником третьего класса.

На новом посту своими основными задачами Бэлла Черкесова назвала поддержку и развитие медиаотрасли, а также выработку «новых подходов в условиях цифровой трансформации», передает РБК.

Экс-заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин объяснил свое решение об уходе с поста выполнением всех задач, передает ТАСС.



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