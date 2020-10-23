 

Киев заявил об интересе Турции к достройке Ан-225 «Мрия»

23.10.2020, 15:01, Новости дня

Украинский вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Турция заинтересовалась возможностью достройки украинского самолета Ан-225 «Мрия».

«Совсем экзотической для меня была ситуация, когда во время визита (в Турцию) мы коснулись с президентом Турции вопроса достройки второй «Мрии». Даже несмотря на ту сумму, которую я озвучил, турецкая сторона сказала, что продолжим еще обсуждать, пусть наши эксперты там подумают и обсудят», – сообщил Уруский, передает РИА «Новости».

Он отметил, что этот самолет можно достроить при наличии заинтересованности инвесторов. При этом Анкара, по его словам, не заинтересована в сотрудничестве пассажирских самолетов.

В 2019 году сообщалось, что Китай нацелился на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ею обладают всего лишь шесть стран в мире.

Позже китайские СМИ сообщали, что Пекин заинтересован в покупке технологий Ан-225 «Мрия». Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Китаю Ан-225 «Мрия».



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