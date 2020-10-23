Британский политик призвал уважать выбор жителей Донбасса и Крыма

23.10.2020, 14:53, Разное

Британский политик Пол Голдинг дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей. В нем лидер партии «Британия прежде всего» призвал уважать выбор жителей Донбасса и Крыма.

Официальная позиция властей Великобритании состоит в непризнании референдумов 2014 года в Крыму и Донбассе. Пол Голдинг не разделяет такую точку зрения, считая, что Украине не стоит пытаться удержать те регионы, жители которых выразили желание отделиться. Глава «Британии превыше всего» уверен, что Крымский полуостров вернулся в состав РФ с соблюдением всех требований законодательства. Территории, которые населяет русское население, считает Голдинг, не должны быть частью других государств.

При этом британский политик акцентировал внимание на том, что он ни в коем случае не выступает против официальных властей Украины. Однако, уверен он, несмотря на всю сложившуюся ситуацию и военный конфликт, врагов Киева необходимо искать не у восточных или северных границ государства, а на Западе. Референдум в Крыму был проведен в марте 2014 года, по его итогам РФ признала полуостров своей территорией. На Донбассе аналогичные референдумы были проведены в мае того же года.

Ответом на это стало объявление Киевом начала АТО (антитеррористической операции), военные действия в регионе продолжаются до сих пор. Российский статус Крыма не признали большинство государств, входящих в ООН, а против Российской Федерации был принят ряд санкций, действие которых постоянно продлевается. Как пишет «Политэксперт», мнение британского политика может стать началом пересмотра отношения Запада к этим регионам и России.