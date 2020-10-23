 

В Сети появились «живые» фото доступного смартфона LG Q52 с квадрокамерой

23.10.2020, 14:53, Разное

На рынке доступных смартфонов появилось новое устройство – LG Q52, оно получило доступный ценник и квадрокамеру. «Живые» фото уже появились в Сети, в ближайшее время состоится и официальная презентация гаджета.
Несмотря на отсутствие полной информации о технических характеристиках аппарата, по опубликованным изображениям видны особенности LG Q52. Ранее сообщалось, что 6,6-дюймовый экран устройства получил формат HD+, его разрешение соответствует 1600 × 720 точек. Вверху в центре лицевой панели размещена фронтальная камера на 13 мегапикселей.

Основной блок камер получил четырёхкомпонентную конфигурацию, главный датчик которой соответствует 48 мегапикселям с диафрагмой f/1,8. также модуль включает широкоугольный сенсор на 5 мегапикселей и два датчика по 2 мегапикселя для макросъемки и измерения глубины сцены.
На боковой грани корпуса аппарата расположен сканер отпечатков пальцев. Работает устройство на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P35 с ARM Cortex-A53, тактовая частота составляет 2,3 гигагерца. Дополняет его контроллер графики IMG PowerVR GE8320 и 4-гигабайтный чип оперативной памяти.

Для хранения любого вида файлов предусмотрено 64 гигабайт внутренней памяти, которые можно увеличить за счет microSD-карты. Также есть в LG Q52 порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а аккумулятор получил емкость в 4 тысячи мАч.

В продажу поступят аппараты в двух цветовых решениях корпуса, красном и белом. С «коробки» смартфон работает на десятой версии Android. Стоимость девайса составит примерно 250 долларов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мнение: Гонконгский вопрос

08.09 / Названы способы понижения давления в домашних условиях

01.09 / Мнение: Местный интересы

04.08 / Мнение: Американская выставка в СССР, налог на роботов и рейтинг по расчленениям

14.08 / “Это не всегда благосклонно”: Ученые рассказали о влиянии медитации на депрессивное состояние людей

25.06 / Мнение: Не вырваться из Ростова!

03.07 / Мнение: Яровая поймала педофила

04.10 / Ливан просит Интерпол арестовать капитана российского судна доставившего груз аммиачной селитры в порт Бейрута

15.09 / Россиянам пообещали рост пенсий в 2021 году: На сколько увеличат выплаты

08.10 / Улюкаев сломал нос тюремному официанту из-за теплого хереса – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска