В Сети появились «живые» фото доступного смартфона LG Q52 с квадрокамерой

23.10.2020, 14:53, Разное

На рынке доступных смартфонов появилось новое устройство – LG Q52, оно получило доступный ценник и квадрокамеру. «Живые» фото уже появились в Сети, в ближайшее время состоится и официальная презентация гаджета.

Несмотря на отсутствие полной информации о технических характеристиках аппарата, по опубликованным изображениям видны особенности LG Q52. Ранее сообщалось, что 6,6-дюймовый экран устройства получил формат HD+, его разрешение соответствует 1600 × 720 точек. Вверху в центре лицевой панели размещена фронтальная камера на 13 мегапикселей.

Основной блок камер получил четырёхкомпонентную конфигурацию, главный датчик которой соответствует 48 мегапикселям с диафрагмой f/1,8. также модуль включает широкоугольный сенсор на 5 мегапикселей и два датчика по 2 мегапикселя для макросъемки и измерения глубины сцены.

На боковой грани корпуса аппарата расположен сканер отпечатков пальцев. Работает устройство на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P35 с ARM Cortex-A53, тактовая частота составляет 2,3 гигагерца. Дополняет его контроллер графики IMG PowerVR GE8320 и 4-гигабайтный чип оперативной памяти.

Для хранения любого вида файлов предусмотрено 64 гигабайт внутренней памяти, которые можно увеличить за счет microSD-карты. Также есть в LG Q52 порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а аккумулятор получил емкость в 4 тысячи мАч.

В продажу поступят аппараты в двух цветовых решениях корпуса, красном и белом. С «коробки» смартфон работает на десятой версии Android. Стоимость девайса составит примерно 250 долларов.