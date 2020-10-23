 

Айза Анохина раскритиковала Тимати за покупку дорогих кроссовок

23.10.2020, 14:53, Разное

Ведущая Айза Анохина возмутилась хвастовством рэпера Тимати. Она не понимает, зачем нужно покупать кроссовки, которые стоят почти миллион рублей.
Как считает Айза Анохина, сейчас многие доходы людей из-за пандемии коронавируса сильно упали. Некоторые и вовсе остались без денежных средств. Когда в мире продолжается тяжелый период для всех, не время хвастаться приобретением дорогостоящих кроссовок. По мнению бывшей жены Гуфа, выставлять напоказ такого рода покупки – глупо. У многих есть дорогостоящая обувь и сумки, но не все открыто демонстрируют это.

Изображение взято с: www.farfetch.com
В Сети необходимо делиться чем-то полезным. Например, пользователи могут рассказывать о достижениях и интеллектуальном богатстве. Большинство подписчиков поддержали мнение Айзы Анохиной.



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