Айза Анохина раскритиковала Тимати за покупку дорогих кроссовок

23.10.2020, 14:53, Разное

Ведущая Айза Анохина возмутилась хвастовством рэпера Тимати. Она не понимает, зачем нужно покупать кроссовки, которые стоят почти миллион рублей.

Как считает Айза Анохина, сейчас многие доходы людей из-за пандемии коронавируса сильно упали. Некоторые и вовсе остались без денежных средств. Когда в мире продолжается тяжелый период для всех, не время хвастаться приобретением дорогостоящих кроссовок. По мнению бывшей жены Гуфа, выставлять напоказ такого рода покупки – глупо. У многих есть дорогостоящая обувь и сумки, но не все открыто демонстрируют это.



Изображение взято с: www.farfetch.com

В Сети необходимо делиться чем-то полезным. Например, пользователи могут рассказывать о достижениях и интеллектуальном богатстве. Большинство подписчиков поддержали мнение Айзы Анохиной.