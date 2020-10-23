Ремонт подъездов к детским учреждениям стал приоритетным направлением в городском хозяйстве

23.10.2020, 14:55, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В этом году в Рыбинске удалось отремонтировать подъездные пути к пяти учебным заведениям в разных микрорайонах города. Некоторые из них сегодня посетил глава Рыбинска Денис Добряков и депутат ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Глава отметил, что результат 2020 года – это первые шаги на пути изменения подхода к ремонту дорог в городе.

– Наконец, мы смогли принять это решение о необходимости ремонта подходов к соцобъектам, несмотря на то, что нам не хватает денег на основную улично-дорожную сеть. Пересмотрели приоритеты и с прошлого года делаем подъезды к детским учреждениям. Это очень нужно даже в ущерб большим дорогам, – сказал Денис Добряков.

Один из таких объектов, где в этом году появился 170-метровый асфальтированный подход, – реабилитационный центр «Здоровье» на ул. 50 лет ВЛКСМ.

– Ежедневно центр посещают по 60 детей. Вдобавок, мы получаем различные поставки и, конечно, нам был крайне нужен хороший подъезд к центру, – рассказала Алла Разживина, директор реабилитационного центра «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями.

– Очень долго добивались ремонта. Жители постоянно обращались и ко мне, и в администрацию. Сначала в этом году сделали дорожку к школе искусств. Теперь работы продолжаются уже у реабилитационного центра. Этот район насыщен детскими учреждениями и важно, чтобы и дороги к ним были в нормальном состоянии, – продолжила депутат ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Качественный проезд появился и на улице Ворошилова – к детскому саду № 106 и школе № 29. К образовательным учреждениям теперь ведет 264-метровая дорога с тротуаром.

– Не всё в городе должно быть для автомобилей. Основной трафик – это пешеходное движение. На эту сторону жизни города будем обращать больше внимания. Кроме того, планируем оборудовать первый участок велодорожки. Мегаполисы уже показали нам, что велосипеды и самокаты могут спокойно конкурировать с автомобилями, – подчеркнул глава города.

Глава Рыбинска уже провел встречу с представителями велосообщества. В настоящее время разрабатывается эскиз будущей велодорожки, добавили в пресс-службе администрации города.