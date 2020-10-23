Собянин объявил о скидках на поездки в метро вне часа пик

23.10.2020, 14:48, Новости дня

На двух линиях Московского метрополитена со 2 ноября вводятся скидки на проезд до 50% в определенные часы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Со 2 ноября на двух линиях #мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15», – написал Собянин во «ВКонтакте».

Он пояснил, что это – пилотный проект, который будет длится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента – снижение нагрузки в час пик, чтобы люди лучше соблюдали социальную дистанцию в метро.

Напомним, в воскресенье в департаменте транспорта столицы заявили, что наличие у пассажиров масок и перчаток будет проверяться на всех станциях метро Москвы.