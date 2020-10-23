 

П…дор – это вы! – Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками

23.10.2020, 14:45, Новости дня

Российский шоумен Гарик Харламов записал на видео свой телефонный разговор по громкой связи с мошенниками. Ролик шоумен разместил 22 октября на своей странице в Inatagram.

– Мастер-класс на тему “Как надо общаться с мошенниками”, – подписал он публикацию.

Видео, вероятно, начинается с середины разговора, когда собеседник Харламова просит его ввести на клавиатуре слово “поддержка”.

Просьба вызывает у Харламова “трудности” – шоумен в ответ заявил, что не понимает, о какой клавиатуре идет речь.

– Подождите, я не понимаю. Клавиатура – это то, что у ноутбука? – переспрашивает Харламов у собеседника.

После этого шоумен заверил, что не может ввести требуемое слово, но ему удалось воспроизвести на экране его первую букву. На этом этапе разговора Харламов уже не может сдержать смех.

В ответ собеседник предлагает ему набрать слово “п…дор” и первым прерывает разговор.

– Браво! А вам не кажется, что п…дор – это вы, дорогой мой мошенник, – резюмировал на видео Харламов, но, похоже, мошенник уже не услышал его ответ.

Харламов родился в 1981 году в Москве. Он является резидентом и ведущим телепроекта Comedy Club.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Байден опережает Трампа на 15 пунктов – соцопрос

04.07 / Квасьневский: Когда мы писали заявление с Коксом, то имели в виду не только Порошенко

20.07 / Россия и Узбекистан задумались о создании совместного авиалоукостера

09.07 / Израиль представил семь изобретений для нового мира туризма

20.07 / Промышленность заплатит 5 млрд грн за повышение тарифа на передачу электроэнергии – президент “Укрметаллургпрома”

27.06 / Сообщение о нарушении при голосования по Конституции напоминает методичку руководителя «Голоса»

05.08 / Мужчина оставил сумку с 1,3 млн руб на ручке арендованного самоката в Москве

16.07 / Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов по делу МН17 

04.08 / На жителя Якутии завели дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

09.08 / «Новые британцы» устроили нападения с мачете и ножом в Бирмингеме и Лондоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска