П…дор – это вы! – Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками

23.10.2020, 14:45, Новости дня

Российский шоумен Гарик Харламов записал на видео свой телефонный разговор по громкой связи с мошенниками. Ролик шоумен разместил 22 октября на своей странице в Inatagram.

– Мастер-класс на тему “Как надо общаться с мошенниками”, – подписал он публикацию.

Видео, вероятно, начинается с середины разговора, когда собеседник Харламова просит его ввести на клавиатуре слово “поддержка”.

Просьба вызывает у Харламова “трудности” – шоумен в ответ заявил, что не понимает, о какой клавиатуре идет речь.

– Подождите, я не понимаю. Клавиатура – это то, что у ноутбука? – переспрашивает Харламов у собеседника.

После этого шоумен заверил, что не может ввести требуемое слово, но ему удалось воспроизвести на экране его первую букву. На этом этапе разговора Харламов уже не может сдержать смех.

В ответ собеседник предлагает ему набрать слово “п…дор” и первым прерывает разговор.

– Браво! А вам не кажется, что п…дор – это вы, дорогой мой мошенник, – резюмировал на видео Харламов, но, похоже, мошенник уже не услышал его ответ.

Харламов родился в 1981 году в Москве. Он является резидентом и ведущим телепроекта Comedy Club.