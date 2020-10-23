 

Зачем Лукашенко встречался с главой российской разведки

23.10.2020, 14:43, Разное

Визит Нарышкина в Минск политолог назвал неординарным событием, ведь разведки России и Белоруссии не афишируют свою деятельность. Если в СМИ просачивается подобная информация, то это делается в политических целях, считает эксперт.

Он напомнил о недавнем заявлении Нарышкина, что протесты в Белоруссии подогреваются извне. Встречу Лукашенко с главой СВР России Алесин назвал политическим событием.

По его мнению, таким образом Москва и Минск посылают сигнал Западу: плести интриги против белорусского руководства бесполезно. Российская разведка обо всем узнает и передаст информацию коллегам в братскую республику, пояснил Алесин.

Россия помогла Лукашенко и визитом Нарышкина еще раз дает понять, что не будет поддерживать оппозицию, считает военный эксперт. Несмотря на недостатки Батьки, сейчас для Москвы он самый удобный белорусский политик, добавил Алесин.

“В ближайшие годы Москва будет его поддерживать, пока сам Лукашенко не скажет, что готов сложить полномочия”, – сказал политолог в интервью порталу “Белорусский партизан”.

Противоположного мнения придерживается белорусский политический аналитик Валерий Карбалевич. Визитом Сергея Нарышкина в Минск Владимир Путин напоминает Александру Лукашенко о необходимости выполнять взятые на себя обязательства.

По словам Карбалевича, власти Белоруссии должны были погасить долги за газ, переориентировать грузопотоки с прибалтийских портов на российские и стабилизировать ситуацию в республике. Не сделано ничего, и в Кремле недовольны тем, что Лукашенко уклоняется от выполнения обязательств, отметил эксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Лукашенко об итогах разговора с Путиным по ситуации в Белоруссии: У нас полное взаимопонимание

14.10 / Жительница Великобритании впала в кому и забыла 20 лет жизни

05.10 / Ксения Бородина порассуждала о семи фазах в отношениях между влюбленными

04.10 / Елизавета Арзамасова поддержала Илью Авербуха на старте “Ледникового периода”

06.10 / В Краснодаре казаки провели рейд по борьбе с кейпоперами

22.08 / Белорусская команда КВН объявила забастовку и отказалась выступать в Высшей лиге

21.08 / Мнение: Плевать на детей, спасите Лешу!

07.08 / Ученые: Слепые люди “видят” благодаря уникальным возможностям головного мозга

17.10 / Отправленный в Карабах голубь мира был сбит турецким F-16

27.09 / Цена авторитаризма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска