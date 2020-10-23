Мнение: Деньги есть

23.10.2020, 14:25, Разное

У забытого вроде бы бывшего министра с непонятной должностью Абызова суд постановил изъять 32 с лишним миллиарда рублей. Причем это сумма лишь от одного эпизода деятельности успешного министра. По разным данным, он имел до 70 офшоров, по которым прошло не менее 850 миллионов долларов.

Формально – торжество законности и борьба с коррупцией. Фактически возникает логичный вопрос. Если министры воруют десятками миллиардов рублей, а в реальности – миллиардами долларов, то получается, что в стране денег достаточно много. Просто они не предназначены для страны, а идут исключительно в личные карманы. Даже если один министр обокрал страну почти на миллиард долларов, то для того, чтобы украсть триллион (не рублей, а долларов), нужна всего лишь тысяча коррупционеров – фактически столько и собирается на ежегодное федеральное послание президента. Вполне умещаясь в одном зале Кремля. А есть еще средний и низовой уровень воровской пирамиды – там суммы поменьше, но и воров побольше.

У Путина провалы везде. Вот просто везде. Преуспел он только в одном – в строительстве государства, которое ориентировано исключительно на грабеж страны и народа. Здесь все добротно и качественно. С любовью и профессионализмом. Собственно, что умеем – тем и занимаемся. Что умел делать мелкий чиновник городского уровня? Рвать докуда дотянулся. Перемещение вверх по карьерной лестнице добавило только размер кормовой площадки, оставив мотивацию прежней. Поэтому воры и выстроили воровскую вертикаль – ни к чему другому они не способны.