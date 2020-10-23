 

Мнение: Деньги есть

23.10.2020, 14:25, Разное

У забытого вроде бы бывшего министра с непонятной должностью Абызова суд постановил изъять 32 с лишним миллиарда рублей. Причем это сумма лишь от одного эпизода деятельности успешного министра. По разным данным, он имел до 70 офшоров, по которым прошло не менее 850 миллионов долларов.

Формально – торжество законности и борьба с коррупцией. Фактически возникает логичный вопрос. Если министры воруют десятками миллиардов рублей, а в реальности – миллиардами долларов, то получается, что в стране денег достаточно много. Просто они не предназначены для страны, а идут исключительно в личные карманы. Даже если один министр обокрал страну почти на миллиард долларов, то для того, чтобы украсть триллион (не рублей, а долларов), нужна всего лишь тысяча коррупционеров – фактически столько и собирается на ежегодное федеральное послание президента. Вполне умещаясь в одном зале Кремля. А есть еще средний и низовой уровень воровской пирамиды – там суммы поменьше, но и воров побольше.

У Путина провалы везде. Вот просто везде. Преуспел он только в одном – в строительстве государства, которое ориентировано исключительно на грабеж страны и народа. Здесь все добротно и качественно. С любовью и профессионализмом. Собственно, что умеем – тем и занимаемся. Что умел делать мелкий чиновник городского уровня? Рвать докуда дотянулся. Перемещение вверх по карьерной лестнице добавило только размер кормовой площадки, оставив мотивацию прежней. Поэтому воры и выстроили воровскую вертикаль – ни к чему другому они не способны.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Мнение: Карта дорожных строек, газификация России и закрытие борделей в Германии

27.06 / Российский бизнесмен послал американскому Конгрессу “Открытое письмо”

16.10 / Ученые связали тяжелую форму COVID-19 с наличием волос на спине

23.09 / Мнение: “Рыночек порешал”

19.08 / Переболевшие коронавирусом составили Топ-10 последствий болезни

19.08 / “Доля ангелов”: производитель коктебельского коньяка запустил бутылку в стратосферу

02.09 / Мнение: Двести экстремистов

16.07 / «Пандемию мы не пережили»

07.08 / Мнение: Действия в границах

30.06 / Из-за таяния вечной мерзлоты Арктику начали массово заселять бобры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска