 

Поклонники раскритиковали Любовь Успенскую за разную длину ног на снимке

23.10.2020, 14:17, Разное

Недавно Любовь Успенская решила обсудить с подписчиками в Instagram предпочтения по цветовой гамме. 66-летняя певица позировала в черном total look, однако фолловеры обратили внимание не на ее наряд, а на разную длину ног на фотографии.
По словам артистки, она очень любит черный цвет, хотя неоднократно слышала о том, что больше ей подходит красный. Любовь Успенская считает, что темный оттенок является благородным и элегантным, а еще стройнит, и это является достаточно весомым аргументом в его пользу.

«Королева шансона» предстала на снимке в черных брюках высокого кроя, которые были заправлены в сапоги, и блестящей блузе. Многие пользователи сошлись во мнении, что Любовь Успенская выбрала очень неудачный кадр. Складывается ощущение, будто одна нога у певицы длиннее другой.

Фолловеры посоветовали артистке тщательнее подходить к выбору фото для публикаций, прежде чем выставлять на всеобщее обозрение.



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