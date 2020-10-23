Realme готовит доступный смартфон C15 с огромной батареей

23.10.2020, 14:17, Разное

Новый гаджет готовит китайская компания Realme, C15 будет доступным смартфоном с огромной батареей. Кроме того, несмотря на бюджетный сегмент, аппарат получит улучшенные возможности фотосъемки ночью.

С развитием технологий бюджетные смартфоны получают все лучшие качества и большую функциональность. Новый гаджет от Realme обрёл улучшенный дизайн и качественные технические характеристики. Аккумуляторная батарея C15 получила емкость в 6 тысяч мАч и позволяет надолго забыть о необходимости подзарядки. Как заверяет производитель, в режиме разговора смартфон «протянет» порядка 46 часов, на нем можно также почти трое суток непрерывно слушать музыку, более суток смотреть ролики на YouTube и до 10 часов играть в PUBG. Кроме того, в Realme C15 производитель предусмотрел два энергоэффективных режима. Они включают в себя снижение яркости дисплеем, отключение ряда визуальных эффектов интерфейса и фоновой синхронизации. Еще одним преимуществом аппарата стал модуль основной камеры на четыре объектива.

Несмотря на принадлежность девайса к начальной ценовой группе, в Realme C15 есть режим ночной съемки. Основной объектив имеет разрешение в 13 мегапикселей, фазовый автофокус и диафрагму с параметрами диафрагмой в f/2,2. Второй датчики предполагает четырехкратное увеличение съемки крупным планом, а также с большого расстояния. Третий 8-мегапиксельный модуль широкоугольный (до 119 градусов), а четвертый предназначен для высококонтрастных и черно-белых снимков.

Дизайн гаджета также получил стильную «фишку» в виде трапециевидного узора, разделяющего тыльную панель на три части. Причем каждая из них проявляется в непредсказуемой игре на свету. Что же до палитры, то Realme C15 выпустили в серебристом и синем цветах с текстурой по технологии радиевой пятиосевой высокоточной гравировки.

На Realme C15 можно совместно прослушивать музыку с проводными и беспроводными наушниками. Дополняют преимущества этого аппарата NFC-модуль и невысокая стоимость. Ценник на новый смартфон от китайского производителя составит 13 тысяч рублей, при этом сейчас его можно приобрести со скидкой в 2 тысячи.