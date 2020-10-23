Фигурантка дела «Седьмой студии» Софья Апфельбаум заразилась COVID

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23.10.2020, 14:08, Новости дня

У фигурантки дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, бывшей сотрудницы Министерства культуры и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум выявили COVID-19, сообщила адвокат Ирина Поверинова.

«Она заболела, сдала анализ. У нее подтвердился коронавирус», – цитирует ТАСС Поверинову.

В пятницу Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор по делу «Седьмой студии». На заседании будут рассмотрены жалобы Апфельбаум, продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского, которые просят вынести им оправдательный приговор. Защита Серебренникова не стала обжаловать приговор.

Напомним, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Через созданную для реализации проекта АНО «Седьмая студия», как полагает следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера к трем годам условно. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.



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