Кремль назвал тему встречи Путина с членами правления РСПП

23.10.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин обсуждал с членами правления РСПП вопрос необходимости декриминализации экономических преступлений и тему ареста топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Тема – да, я подтверждаю, что эта тема фигурировала», – сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что «в таких разговорах закрытая часть устраивается именно для того, чтобы провести откровенный обмен мнениями без каких-либо ограничителей, без ранее заданных параметров».

«Поэтому было бы неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию с закрытой части», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, каково мнение президента о механизмах регулирования взаимодействия силовиков и бизнеса.

Напомним, 9 октября исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров после допроса в Следственном комитете был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как ранее сообщал Forbes со ссылкой на несколько источников, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на закрытой части совещания Путина с членами РСПП сообщила о необходимости декриминализации экономических преступлений и привела в пример арест топ-менеджера «Траста» Михаила Хабарова. По информации источников, Набиуллина подняла тему об избыточной мере пресечения в отношении Хабарова, а также отозвалась о нем как о профессионале, которого задержали без предварительного разбирательства.