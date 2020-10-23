Подозреваемого в убийствах бизнесмена Быкова вновь арестовали

23.10.2020, 14:08, Новости дня

Бизнесмена Анатолия Быкова, ранее отпущенного под домашний арест, вновь поместили под стражу, сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

«Закончилось судебное заседание… Анатолию Петровичу (Быкову) вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 декабря», – цитирует Прохорова ТАСС.

В четверг Быкова из СИЗО по решению суда отправили под домашний арест.

В начале сентября Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, у Быкова в первой половине 1994 года произошел конфликт с участником группировки, которую он возглавлял, Александром Наумовым из-за якобы несправедливого распределения доходов от их общей деятельности. Спустя время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это сделал Наумов и его знакомый Кирилл Войтенко.

После этого Быков, по версии следствия, решил убить обоих.

Напомним, в мае Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. В июле Следственный комитет предъявил Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. В августе его заподозрили в организации еще одного убийства.