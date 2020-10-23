 

Создан новый нано-материал, захватывающий углекислый газ из промышленных выбросов

23.10.2020, 14:00, Новости дня

Ученые из Байротского университета представили свою новую разработку, которая, по их словам, поможет бороться с парниковым эффектом.

Речь идет о созданном на основе нано-технологий материале, легко захватывающем оксиды углерода. Дым из заводской трубы больше не будет нести такую большую опасность для экологии, уточняют специалисты. В данном случае речь идет о физическом воздействии, а не химической реакции, поясняют они.

Напомним, что углекислый газ входит в перечень веществ, которые, попадая в атмосферу Земли, приводит к парниковому эффекту и глобальному потеплению. Однако данная разработка никак не влияет на другие газы. Например, он не способен захватывать метан, который также приводит к нагреванию поверхности планеты.



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